Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Eleştiriler
Trabzonspor'dan Hakemlere Sert Eleştiriler

20.04.2026 20:09
Trabzonspor, taraftarına teşekkür ederken, hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi.

Trabzonspor Kulübü, RAMS Başakşehir karşılaşmasının ardından, taraftarına teşekkür ederken, hakem yönetimiyle ilgili sert eleştirilerde bulundu.

Bordo-mavili kulüp, bir önceki maçtan kalan cezalara rağmen tribünleri dolduran taraftarlara şükranlarını ileterek, bu desteğin Trabzonspor duruşunu tüm Türkiye'ye güçlü bir şekilde gösterdiğini vurguladı. Açıklamada, son ana kadar mücadeleyi bırakmayan futbolcuların maç sonunda taraftarla bütünleşmesinin camia adına gurur verici olduğu belirtilerek, bu birlikteliğin gelecekteki şampiyonluklar ve Avrupa başarılarının habercisi olduğu ifade edildi.

"Manipülasyon çabalarının farkındayız"

Maçlar öncesinde yapılan açıklamalarla hakemler üzerinde baskı kurulmaya çalışıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu girişimlerin yakından takip edildiği vurgulandı. Açıklamada, "Sözde adalet arayışında olanların, başkalarını itham etmeden önce kendi geçmişleriyle yüzleşmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

"Artık bıktık"

Hakem yönetimlerinin futbol kamuoyunda hayal kırıklığı oluşturduğu kaydedilen açıklamada, saha içindeki hataların verilen emeği yok saydığı belirtilerek, "Maçın temposunu okuyamayan ve VAR'da dahi adaleti sağlayamayan yönetim anlayışından artık bıktık" denildi.

TFF'ye destek, MHK'ya eleştiri

Türkiye Futbol Federasyonu'nun vizyonu ve projelerinin desteklendiği ifade edilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun, özellikle de Başkan İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu önderliğinde hakemlerin gelişimi ve futbolun markalaşması adına ortaya koyduğu vizyonu, projeleri ve samimi gayretleri yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Ancak, federasyon yönetiminin bu yapıcı tavrına rağmen, hakemlerin saha içi pratiklerinde ve MHK'nın yönetim mekanizmasında bir arpa boyu yol alınamamasını kabul etmiyoruz. Kaosa zemin hazırlayan bu kronikleşmiş sorunun artık "radikal kararlarla" çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz" denildi.

Trabzonspor Kulübü, sabırlarının bir sınırı olduğunu belirterek, emeklerinin karşılıksız bırakılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti. - TRABZON

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 20:34:55.
