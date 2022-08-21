Açıklamada, "Ahmetcan, Altyapı Koordinatörümüz Hamit Cihan ve genç sporcularla vedalaştı. Altyapı Koordinatörümüz Cihan da Ahmetcan Kaplan'ı tebrik ederek kariyerinde başarılar diledi." ifadesine yer verildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, kulübün altyapısından yetişerek Ajax'a transfer olan Kaplan'ın, akademiyi ziyaret ederek sporcularla bir araya geldiği belirtildi.

Kaynak: AA

Özkan Sümer, Trabzonspor, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ajax'a transfer olan Ahmetcan Kaplan, altyapıdaki futbolcularla vedalaştı - Son Dakika

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