Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü kulüp... - Son Dakika
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Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü kulüp...

30.11.2022 10:28

Sezon başında Trabzonspor'dan ayrılıp Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan'da mutsuz olan 33 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş ile ilk teması kurduğu ileri sürüldü.

Dünya Kupası arasını fırsat bilen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in talimatıyla sol kanada takviye yapmak isterken gündemde sürpriz bir isim var.

N'KOUDOU GİDİYOR, NWAKAEME GELİYOR

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayan Kevin N'Koudou, Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi halinde hemen satılacak. Siyah-beyazlılar ise Kamerunlu futbolcudan doğan boşluğu eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile doldurmaya çalışacak.

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AL-FAHYA'DA MUTSUZ

Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'da mutsuz olan Nwakaeme'nin, ocak ayında sözleşmesini feshederek Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, sözleşmesini sonlandırması halinde Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayacak.

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü kulüp... - Son Dakika
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