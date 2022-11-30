Dünya Kupası arasını fırsat bilen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in talimatıyla sol kanada takviye yapmak isterken gündemde sürpriz bir isim var.
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in planları içerisinde yer almayan Kevin N'Koudou, Dünya Kupası sonrası teklif gelmesi halinde hemen satılacak. Siyah-beyazlılar ise Kamerunlu futbolcudan doğan boşluğu eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile doldurmaya çalışacak.
Suudi Arabistan ekibi Al-Fahya'da mutsuz olan Nwakaeme'nin, ocak ayında sözleşmesini feshederek Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlılar, sözleşmesini sonlandırması halinde Nijeryalı yıldızı renklerine bağlayacak.
Son Dakika › Spor › Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönüyor! İşte görüştüğü kulüp... - Son Dakika