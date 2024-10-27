Trabzonspor Deplasmanda Göztepe'ye Mağlup

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Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligde ve Avrupa'da taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattı.

Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa Kupaları'nda olmak üzere oynadığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazanarak yüzde 26'lık bir galibiyet oranında kaldı. 8 maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 3 maçı da kaybetti.

Ligde iki maç üst üste kazanamayan Karadeniz ekibi, 9 hafta sonunda 12 puan ile zirve yarışının uzağında kalırken 1,33 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, Avrupa Kupaları'ndan da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Karadeniz ekibinin hem lig hem de Avrupa serüveni hüsran ile başladı.

Ligdeki maçlar

Ligin ilk haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı bay geçen Trabzonspor'un üçüncü haftadaki Bellona Kayserispor karşılaşması da Avrupa kupası maçı nedeniyle ertelendi.

Dördüncü hafta İkas Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci haftada kendi evinde Beşiktaş karşısında 1-1'lik, erteleme maçında da Bellona Kayserispor karşısından 2-2'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 6. hafta Gaziantep FK deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, ilk galibiyetini 7. hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde etti, 8. haftada Atakaş Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Daha sonra sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçen Trabzonspor, 10. hafta Göztepe deplasmanında 2-1 kaybetti.

Dış sahada hiç kazanamadı

Trabzonspor, dış sahada 3 ayrı çalıştırıcı döneminde oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 4 puan toplayarak 0,8 puan ortalamasında kaldı.

Karadeniz ekibi, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Net Global Sivasspor karşısından 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Ligde bir sonraki deplasman karşılaşmasında İkas Eyüpspor ile karşılaşan Karadeniz ekibi, geçici olarak takımın başında sahaya çıkan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde İstanbul deplasmanından da golsüz beraberlikle döndü.

Daha sonra 5. kez takımın başına getirilen Şenol Güneş ile 3 deplasman maçı oynayan Trabzonspor, bu maçlarda da galibiyet hasretine son veremedi. Bordo-mavililer, önce Gaziantep FK deplasmanından 0-0, daha sonra da Atakaş Hatayspor deplasmanından 1-1'lik sonuçla ayrıldıktan sonra Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu.

-Yenilmezliğini sürdüremedi

En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Göztepe maçında aldığı sonuçla 175 gün sonra kaybederek yenilmezliğini sürdüremedi.

Trabzonspor, geçen sezon 35. haftadaki Samsunspor maçının ardından oynadığı 3 maçı da galibiyetle kapattı, bu sezon da 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.

Avrupa'ya erken veda

Geçen sezonu 3. sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turundan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0 galip geldi.

Bordo-mavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien temsilcisine sahasında 1-0, deplasmanda 2-0'lık yenilgi ile elendi.

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Karadeniz ekibi, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile deplasmanda 0-0, sahasında 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında İsviçre temsilcisine elenen Trabzonspor, Avrupa'ya veda etti.

Üç çalıştırıcı dönemindeki sonuçlar

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Avrupa maçlarına ve Süper Lig'in ilk haftasındaki Net Global Sivasspor maçına çıkarken, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Ligin 2. haftasında İkas Eyüpspor'a konuk olunan müsabakaya geçici görev alan futbol genel direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde çıkan ve rakibiyle berabere kalan Karadeniz ekibi, ardından takımın başına geçen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ise 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.