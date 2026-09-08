Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanda pas ve geçiş oyunu çalışıldı.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve geçiş oyunu çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Karadeniz ekibi, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: İHA
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