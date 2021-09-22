Trabzonspor'da Fode Koita antrenmanda sakatlandı

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Fode Koita'nın dünkü antrenmanda sakatlandığı bildirildi.

Trabzonspor'da forvet oyuncusu Fode Koita'nın dünkü antrenmanda sakatlandığı bildirildi. Takım doktoru Hakan Çelik, kulübün internet sitesinde yer açıklamasında, "Takımımızın dün akşam gerçekleştirdiği antrenmanda sağ kalçasından sakatlanan Fode Koita'nın çekilen MR'ında, sağ üst adalesinde ikinci derece yaralanma tespit edilmiş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı. Sezon başında kadroya katılan Koita, sakatlığı nedeniyle ligin ilk 5 haftalık bölümünde 3 maçta 24 dakika görev yaptı. Karadeniz ekibinde Trondsen, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz ve Koita, Konyaspor kafilesinde yer alamayacak.

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