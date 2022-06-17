Trabzonspor; Eren ve Doğucan ile 5, Larsen 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor; Eren ve Doğucan ile 5, Larsen 3 yıllık sözleşme imzaladı

17.06.2022 16:02
Trabzonspor; Eren ve Doğucan ile 5, Larsen 3 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen ile Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın maliyetlerini açıkladı.

Trabzonspor, Danimarkalı futbolcu Jens Stryger Larsen ile Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın maliyetlerini açıkladı.

Trabzonspor'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bordo mavili takım ile Kasımpaşa'da forma giyen Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat arasında 5'er yıllık sözleşme imzalandı. Anlaşmaya göre Eren Elmalı'ya 7 milyon 350 bin TL garanti ücret ödenecek. Sonraki sezonlarda ise futbolcuya bir önceki sezonda aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacak.

Doğucan Haspolat'a ise 2022-23 futbol sezonunda 6 milyon 421 bin TL garanti ücret ödeyecek bordo-mavililer, sonraki sezonlarda futbolcuya bir önceki sezon aldığı garanti ücrete uygulanacak enflasyon oranı ilave edilerek ödeme yapılacak.

Ayrıca, Eren Elmalı'nın sözleşme fesih bedeli olarak Kasımpaşa kulübüne 3 milyon 600 bin Euro+KDV, Doğucan Haspolat için ise 1 milyon 200 bin Euro+KDV üç taksit halinde ödenecek.

Öte yandan, oyuncuların menajerlerine de sözleşmelerinin devam etmesi şartına bağlı olarak futbolculara ödenecek yıllık ücretin yüzde 5'i kadar ödeme yapılacak.

LARSEN İLE 3 YILLIK ANLAŞMA

Trabzonspor serbest statüdeki futbolcu Jens Stryger Larsen ile de 3 yıllık anlaşma sağladı. Bordo-mavililer, Danimarkalı oyuncuya 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 futbol sezonlarında her yıl 1 milyon 200 bin Euro garanti ücret ve 153 bin Euro imza ücreti ödeyecek.


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Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu Trabzonspor: 'Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır. Trabzonspor: 'Evren Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat'ın kulübümüze transferleri konusunda anlaşma sağlanmıştır.
Kaynak: DHA

Trabzonspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor; Eren ve Doğucan ile 5, Larsen 3 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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