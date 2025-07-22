Trabzonspor Erzurum\'da Çift Antrenman Yaptı

YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kampın 2'nci gününde günü çift antrenmanla tamamladı.

Trabzonspor, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden yeni sezon hazırlıklarında bu akşam saat 17.00'de ikinci antrenmanınla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Tesisleri'nde yapılan idmanda oyuncular, teknik ısınmanın ardından rondo ve şut çalışması yaptı. Antrenmanın son bölümünde ise çift kalede oyun çalışması gerçekleştirildi.

Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 17.00'de İran temsilcisi Persepolis FC ile oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.