Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'den Yunan futbolcuyu transfer etme peşinde - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'den Yunan futbolcuyu transfer etme peşinde

24.05.2023 15:20

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kiralık olarak oynayan ve Fenerbahçe ile opsiyonu yenileneme konusunda anlaşmaya varamayan Dimitris Pelkas, Trabzonspor'un yolunu tutuyor. Yunan futbolcunun bordo-mavililerle her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un kadrosuna katacağı ilk futbolcu Dimitris Pelkas olabilir.

SÖZLEŞME İMZALAMAK İÇİN GÜN SAYIYOR

Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe ile opsiyon yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Pelkas, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için gün sayıyor.

YUSUF YAZICI'NIN YERİNE PELKAS

Bakasetas ve Siopis'in transfer için aracı olduğu belirtilirken Pelkas, Yusuf Yazıcı'nın yerine bordo-mavili formayı giyecek. Yunan futbolcunun, Yusuf Yazıcı'nın 3'te 1 oranda maaş alacağı ifade edildi.

HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Dimitris Pelkas, bu sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Trabzonspor, Pelkas transferinde sona geldi
YORUMLAR
500

Dimitris Pelkas, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'den Yunan futbolcuyu transfer etme peşinde - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Acun Ilıcalı, Premier Lig'e yükselmek için kolları sıvadı! Takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
16:39 2 hafta önce dünyaevine giren Ezgi Mola, hamile olduğunu duyurdu
16:31 İngiltere'de yer yerinden oynayacak! Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiriyor
16:31 2 hafta önce evlenen Ezgi Mola hamile olduğunu duyurdu
16:28 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla sandık konusunda uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Biz sandığı boş bırakırsak, biri gelir orayı doldurur
16:20 Mücadelesiyle örnek olan gencin ölüm haberini CZN Burak verdi
16:09 Kızılay'dan Kerem Kınık açıklaması: Genel başkanlıktan istifa ettiği gün iştiraklerin yönetim kurullarındaki görevlerini de bıraktı
16:02 Andre Pirlo'nun ayrılma haberini sosyal medyadan duyuran Karagümrük'ün paylaşımına takımın golcüsü Diagne'den alışılmamış yorum
16:00 Özdağ-Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokol hakkında Babacan'dan ilk açıklama geldi: Bir çelişki yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2023 16:55:30. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'den Yunan futbolcuyu transfer etme peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement