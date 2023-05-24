Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor'un kadrosuna katacağı ilk futbolcu Dimitris Pelkas olabilir.
Karadeniz Gazetesi'nde yer alan habere göre, Fenerbahçe ile opsiyon yenileme konusunda anlaşmaya varamayan Pelkas, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için gün sayıyor.
Bakasetas ve Siopis'in transfer için aracı olduğu belirtilirken Pelkas, Yusuf Yazıcı'nın yerine bordo-mavili formayı giyecek. Yunan futbolcunun, Yusuf Yazıcı'nın 3'te 1 oranda maaş alacağı ifade edildi.
Dimitris Pelkas, bu sezon Hull City formasıyla 26 maça çıktı. Yunan futbolcu, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 1 asist yapma başarısı gösterdi.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'den Yunan futbolcuyu transfer etme peşinde - Son Dakika