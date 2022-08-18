Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

18.08.2022 19:02
Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı

Trabzonspor, Fas ekibi Fath Union Sport Rabat'tan 21 yaşındaki FAslı sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor, Fas ekibi Fath Union Sport Rabat'tan 21 yaşındaki FAslı sağ kanat oyuncusu Mountassir Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Bordo-mavili ekip, transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mountassir Lahtimi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2022-2023 futbol sezonu için 300.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 325.000.-Eur garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2025-2026 futbol sezonu için 600.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır." - TRABZON

YORUMLAR
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Trabzonspor: 'Fath Union Sport Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' Trabzonspor: 'Fath Union Sport Kulübü'nün profesyonel futbolcusu Mountassir Lahtimi'nin kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.' Antalyaspor tam kadro Trabzonspor maçına hazırlanıyor Antalyaspor tam kadro Trabzonspor maçına hazırlanıyor
Kaynak: İHA

Trabzonspor, Futbol, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Lahtimi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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