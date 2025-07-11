Trabzonspor Felipe Augusto'yu İstanbul'a Getirdi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Felipe Augusto'yu İstanbul'a getirdi.
Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Belçika'nın Cercle Brugge takımının forvet oyuncusu Felipe Augusto'yu İstanbul'a getirdi. Oyuncunun burada yapılacak sağlık kontrollerinin ardından Trabzon'a gelmesi bekleniyor. - TRABZON
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