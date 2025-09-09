Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 680 gün sonra bir ilki başarmak istiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 680 gün sonra bir ilki başarmak istiyor

09.09.2025 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçını kazanarak 680 gün sonra ''İstanbul'un üç büyükleri'' karşısında 3 puan sevinci yaşamak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile mücadele edecek Trabzonspor, 680 gün sonra "İstanbul'un 3 büyükleri" karşısında kazanmaya çalışacak.

SON GALİBİYET 4 KASIM 2023'TE

İstanbul temsilcileri Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 yenerek alan Karadeniz ekibi, 3 rakibine karşı daha sonra 3 puan sevinci yaşayamadı. Bordo-mavili takımın söz konusu rakipleriyle son 9 lig müsabakasındaki performansı, 8 yenilgi, 1 beraberlik oldu.

Fenerbahçe karşısında son galibiyetini teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde alan bordo-mavililer, Avcı ile 2023-24 sezonun 11. haftasında İstanbul'da sarı-lacivertlileri 3-2 yendi. Karadeniz ekibi, daha sonra görev yapan Şenol Güneş ve Fatih Tekke teknik direktörlüğünde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı galibiyet elde edemedi.

SON 9 KARŞILAŞMA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçının ardından 2023-24 sezonunda Galatasaray'a 5-1, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0, kendi evinde Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon ise Beşiktaş ile 1-1 berabere kalırken Fenerbahçe'ye evinde 3-2, İstanbul'da oynadığı maçlarda Galatasaray'a 4-3, Beşiktaş'a 2-1, Fenerbahçe'ye 4-1, kendi evinde sarı-kırmızılı takıma 2-0 kaybetti.

KUPADA DA 2 FİNAL KAYBETTİ

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı ligde 9 maçtır yenemeyen Trabzonspor, bu süreçte söz konusu rakiplerine 2 kez de Ziraat Türkiye Kupası finali kaybetti. Bordo-mavililer, 2023-24 sezonunda Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş'a 3-2, geçen sezon da Galatasaray'a Gaziantep'te 3-0 mağlup olarak kupayı müzesine götüremedi. Trabzonspor, söz konusu rakiplerine karşı oynadığı son 11 karşılaşmada 10 yenilgi, 1 beraberlik performans ortaya koydu.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 680 gün sonra bir ilki başarmak istiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu Eşine çaktırmadan yaptığı hareket düğüne damga vurdu
Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek Trump, tecavüz davasında 83,3 milyon dolar tazminat ödeyecek
Trump’ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı Kendi eliyle kadın silueti çizmiş Trump'ın inkar ettiği Epstein mektubu ortaya çıktı! Kendi eliyle kadın silueti çizmiş
Köpeğe resmen işkence etti İşte tepki çeken o görüntüler Köpeğe resmen işkence etti! İşte tepki çeken o görüntüler
Ali Koç, ’’24 saat içinde açıklanır’’ demişti Fenerbahçe’den teknik adam açıklaması Ali Koç, ''24 saat içinde açıklanır'' demişti! Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması
AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford’un yeni reklam yüzü oldu AK Partili Rümeysa Kadak, Oxford'un yeni reklam yüzü oldu

20:26
Sadettin Saran’ın adaylığı geçerli mi Fenerbahçe’de karar çıktı
Sadettin Saran'ın adaylığı geçerli mi? Fenerbahçe'de karar çıktı
20:01
İsrail’den Türkiye’ye küstah tehdit: Doha’ya saldıran Ankara’ya da saldırabilir
İsrail'den Türkiye'ye küstah tehdit: Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir
19:01
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
18:50
12 Dev Adam, Polonya’yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
12 Dev Adam, Polonya'yı farklı geçerek yarı finale yükseldi
18:38
Netanyahu’dan ilk açıklama Hamas’ın “Kudüs“ hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
Netanyahu'dan ilk açıklama! Hamas'ın "Kudüs" hamlesinin ardından saldırı talimatını vermiş
18:05
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2025 20:55:38. #7.13#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 680 gün sonra bir ilki başarmak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.