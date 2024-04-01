Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Olaylar: PFDK'ya Sevk Edilen İsimler Açıklandı

Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz, tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bugün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı.
PFDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Hukuk Müşavirliği'nce 01.04.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- Trabzonspor Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
Trabzonspor Kulübü antrenörü Egemen Korkmaz'ın aynı müsabakadaki 'kavgası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Bright Osayi-Samuel'in 17.03.2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki 'kavgaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jayden Quinn Oosterwolde'nin aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kavgaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü futbolcusu İrfan Can Eğribayat'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve 'kavgası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü görevlisi Kürşat Çiftlik'in aynı müsabakadaki 'kavgaları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
Fenerbahçe Kulübü görevlisi Okan Özkan'ın aynı müsabakadaki 'kavgası' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Sonrası Olaylar: PFDK'ya Sevk Edilen İsimler Açıklandı - Son Dakika
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