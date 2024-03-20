Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar sayısı 3'e yükseldi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar sayısı 3\'e yükseldi

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 3'e yükseldi. Fenerbahçeli futbolculara saldıran 13 taraftardan 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:51
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarda tutuklanan taraftar sayısı 3'e yükseldi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor - Fenerbahçe arasında Trabzon'da oynanan sarı-lacivertlilerin 3-2'lik galibiyetiyle sona eren müsabakanın ardından konuk ekibin sahadaki galibiyet sevinci sırasında çok sayıda bordo-mavili taraftar sahaya girmesiyle birçok olay yaşandı. Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 13 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan toplam 13 taraftar 2 gün süren sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Adliyede Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 13 kişiden ilk olarak B.T. ve M.O. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, korner direğini yerinden söküp eline alarak Fenerbahçeli futbolculara saldıran Engin Taşkın ile tribünden atlayan ilk taraftar olan maç için Almanya'dan geldiği belirtilen maskeli Hasan Çetinkaya 'Basit yaralamaya teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Bu tutuklamalara sahaya giren taraftarlardan Mahmut Halil Küçükalioğlu da eklenirken, sosyal medyada videolu paylaşım yaparak bordo mavili taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M., A.A. ve O.O. isimli taraftarlar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

4 taraftarın ise mahkemedeki ifade süreçleri devam ediyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası tutuklanan taraftar sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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