Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda bordo-mavili futbolcular, taktik çalıştı.
Trabzonspor, yarın saat 16.00'daki idmanla 3 Kasım Pazar günü oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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