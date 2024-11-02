Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazır

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın Fenerbahçe ile Papara Park'ta saat 19.00'da karşılaşacak.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas, başkan yardımcıları Nevzat Kaya ve Taner Fikret Saral, antrenmanı ziyaret etti.

Teknik direktör Güneş ve futbolcularla görüşen Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde takıma başarılar diledi.