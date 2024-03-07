Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor- Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.
TSYD Trabzon Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.
Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Misafir Taraftarlar Alınmayacak - Son Dakika
Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde düzenlenen 8. Fazza Para Okçuluk Dünya Sıralama Turnuvası'nda Türk milli okçuları 3 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Bu başarıyla birlikte milli takım, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na 2 kota elde etti. Turnuvanın son gününde yapılan madalya atışlarında Yiğit Caner Aydın ve Öznur Cüre Girdi altın madalya kazandı. Ayrıca Makaralı Yay Açık Karışık Milli Takımı altın, Klasik Yay Açık Karışık Milli Takımı ise bronz madalya elde etti. Daha önceki günlerde ise Yiğit Caner Aydın ve Nil Mısır, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na kota almıştı.
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futsalda yarı finale yükselen ülkeler belirlendi. Büyük Britanya, Almanya, İspanya ve Brezilya yarı finale çıkmaya hak kazandı. Türkiye ise klasman maçında Japonya ile karşılaşacak.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenör Mustafa Aksoy yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Isınma, 5'e 2 çalışmaları ve çift kale maçla tamamlandı. Gaziantep FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Bursaspor, Adıyaman FK galibiyeti sonrası ara vermeden pazar günü oynanacak olan Serik Belediyespor maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklar sürdürüldü.
Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü bünyesinde spor yapan bedensel engelli sporcu Halit Durak, Vücut Geliştirme Fitness Masterler Türkiye Şampiyonası'nda tekerlekli sandalye kategorisinde birinci oldu. Durak, aynı zamanda Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.
Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri, 5'e 2 top çalışması, taktik çalışması ve çift kale maç yaptılar. Hatayspor, pazar günü saat 13.30'da deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.
Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktörlük için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı. Selçuk İnan, Kasımpaşa'da teknik direktörlük deneyimi yaşadıktan sonra Gaziantep ekibinin yeni teknik direktörü oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Selçuk İnan ve ekibinin son görüşmeleri tamamlamak üzere şehre davet edildiği belirtildi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor Kulübünü ziyaret ederek gelecek dönemde yerel yönetimlerle birlikte neler yapılabileceği üzerine görüş alışverişinde bulundu.
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