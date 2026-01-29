Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı - Son Dakika
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Trabzonspor, Fenerbahçe\'nin eski golcüsünü aldı
29.01.2026 17:01
Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Transfer karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a göndermeyi planlayan bordo-mavililer, kulüpler arasındaki anlaşmanın ardından Umut Nayir ile sözleşme görüşmelerine başladı. Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan ve 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nayir'in transferi kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Trabzonspor, Konyaspor forması giyen Umut Nayir ile anlaşmaya vardı; bordo-mavililer bu transfer karşılığında iki futbolcusunu yeşil-beyazlı kulübe verecek.

TRABZONSPOR, UMUT NAYİR İÇİN ANLAŞTI

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Süper Lig'in tecrübeli golcülerinden Umut Nayir'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bordo-mavililer, Konyaspor forması giyen 32 yaşındaki santrforla el sıkıştı.

TAKAS FORMÜLÜ DEVREDE

HT Spor'un haberine göre Trabzonspor, Umut Nayir transferi karşılığında Kazeem Olaigbe ve Rayyan Baniya'yı Konyaspor'a gönderecek. Anlaşma kapsamında yeşil-beyazlı kulübün, iki oyuncunun bonservisi için Trabzonspor'a para ödeyeceği ve ayrıca sonraki satıştan yüzde 50 pay vereceği ifade edildi.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Kulüpler arasındaki mutabakatın ardından Trabzonspor yönetimi, Umut Nayir ile sözleşme görüşmelerine başladı. Tarafların anlaşmaya yakın olduğu ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanmasının beklendiği aktarıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 21 maça çıkan Umut Nayir, 8 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli santrfor, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları da giydi. Beşiktaş'ta 30 maçta 6 gol atan Nayir, Fenerbahçe'de ise 13 karşılaşmada gol sevinci yaşayamadı.

Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı

Mehmet Umut Nayir, Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
