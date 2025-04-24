Trabzonspor Finale Yükseldi

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arif Boşluk), Lundstram, Ozan Tufan, Sikan (Dk. 90+5 Cham), Nwakaeme (Dk. 90 Visca), Zubkov, Banza (Dk. 90+5 Enis Destan)

Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Dk. 56 Nielsen), Heliton, Koray Günter, Nazım Sangare (Dk. 73 İsmail Köybaşı), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Victor Hugo), Dennis, Ogün Bayrak (Dk. 82 Matsuki), Tijanic, Emersonn (Dk. 74 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo

Goller: Dk. 78 Ozan Tufan, Dk. 89 Zubkov (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Heliton, Dk. 68 Nielsen (Göztepe)

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükseldi.

48. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın pasında, soldan ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, iki savunma oyuncusu arasında sıkışan top Heliton'un eline çarptı. Hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada Banza'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Arda Özçimen, sol tarafına yatarak iki hamlede topu kontrol ederek rakiplerinin öne geçmesine izin vermedi.

60. dakikada Romulo'nun ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

61. Tijanic'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Emersonn'un kafa vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır da kaldı.

63. dakikada Malheiro'nun ceza alanı dış sağ çaprazından orta şut karışımı vuruşunda kaleci Arda, yatarak topu kontrol etti.

78. dakikada Trabzonspor golü buldu. Zubkov'un sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Ozan Tufan'ın olduğu yere doğru düştü. Bu futbolcunun ayağının kenarıyla dokunduğu meşin yuvarlak kaleci Arda Özçimen'in sağından filelerle buluştu: 1-0

81. dakikada Romulo'nun ceza alanı sağ çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

89. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin pasında, ceza alanı içinde Zubkov'un şutunda top kaleci Arda Özçimen'in solundan filelere gitti: 2-0

90+2. dakikada Sikan'ın kullandığı serbest atışta kaleci Arda Özçimen'den dönen topu Visca tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak bu kez direkten döndü.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.