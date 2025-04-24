Trabzonspor Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Trabzonspor sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi. Bordo-mavililer finalde Galatasaray ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Nwakaeme'ın ortasında ceza sahasında top Heliton'un eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak yan hakem, ofsayt bayrağını kaldırdı. Penaltı kararı iptal edildikten sonra, VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Cihan Aydın tekrar penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada beyaz noktanın başına geçen Banza'nın vuruşunda, kaleci Arda Özçimen gole izin vermedi.

59. dakikada Romula'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, topu kornere çeldi.

78. dakikada Zubkov'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında kafalardan seken topu önünde bulan Ozan Tufan'ın şuutnda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

81. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Tijanic'in vuruşunda kaelci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

89. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

90. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Dönen topu Sikan tamamlamak istedi ancak şutu direkten döndü. Meşin yuvarlak bu kez Visca'nın önüne düştü. Visca'nın vuruşunda ise top üstten auta çıktı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Arif Boşluk dk. 88), Lundstram, Ozan Tufan, Sikan (Cham dk. 90+2), Zubkov, Nwakaeme (Visca dk. 90), Banza (Enis Destan dk. 90+2)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Batın Efe Sarsmaz, Cihan Çanak, Yiğithan Çubukçu, Ali Şahin Yılmaz, Umut Beşli

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Göztepe: Arda Özçimen, Nazım Sangare (İsmail Köybaşı dk. 73), Taha Altıkardeş (Lasse Nielsen dk. 56), Heliton, Koray Günter, Doğan Erdoğan (Victor Hugo dk. 82), Dennis, Ogün Bayrak (Matsuki dk. 82), David Tijanic, Emersonn (Kubilay Kanatsızkuş dk. 73), Romulo

Yedekler: Arda Ercan, Mateusz Lis, Ahmed Ildız, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Goller: Ozan Tufan (dk. 78), Zubkov (dk. 89) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Heliton, Lasse Nielsen (Göztepe) - TRABZON