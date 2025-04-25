Trabzonspor Finale Yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor'un futbolcusu Pedro Malheiro, çok istedikleri finale çıkmayı başardıklarını söyledi.

Maçın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Malheiro, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Çünkü finale bir adım uzaklıktaydık. Bu finale ulaşmayı çok arzuluyorduk. Bugün de bunu başarmış olduk. Taraftarlarımız, teknik ekip, biz bu galibiyeti, bu turu çok istemişti. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Hafta boyunca hem çalışmamız, hem birlikteliğimiz, hem hafta boyunca bütün takımın odaklanması gerçekten çok iyiydi. Bugün de bunun sonucunu çok iyi bir şekilde aldığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kupayı hedeflediklerini aktaran Malheiro, "Hedefimiz kupa. Finalde Galatasaray ile oynayacağız. Benim çok sevdiğim bir söz vardır. Finaller oynanılmaz, finaller kazanılır. Biz de bunun izinde yola çıkacağız. Finalleri kazanmak için orada olacağız. Final her zaman finaldir. Orayı çıkıp en iyi mücadelemizi vermeniz gerekir. Bizim sezon boyunca hedefimiz bu olmuştu. Bizim için kupa önemli bir hedefti. Bunu da kazanabileceğimizi düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Malheiro, sözlerini şöyle tamamladı:

"Rakibimiz Galatarasay'ı analiz ederek işe başlayacağız. Ancak daha önce oynayacağımız maçlar var. İki gün sonra Alanyaspor ile iç sahada maç oynayacağız. Bu maç bizim için önemli olacak. Çünkü bu maçın dönüşünde ligde önemli bir reaksiyon göstermek istiyoruz. İyi bir maç çıkarmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Galatarasay ile önce ligde oynayacağız. Sonrasında da kupa finali oynayacağız. Lig ve kupa maçı birbirinden ayrı maçlar olacak. Belki aynı rakip olacak ama atmosfer itibarıyla tamamen farklı maçlar olacağını söyleyebilirim. Bizim hedefimiz hem ligde iyi sonuçlar elde edebilmek hem de kupa finaline çıktığımızda bu kupayı alabilmek. Maç maç bakmak istiyoruz. Alanyaspor maçının sonrasında diğer maçlarımızı oynayıp en iyi şekilde hazırlanarak kupa finaline çıkabilmek istiyoruz. Galatarasay ile ilk maçımızı oynadıktan sonra farklı bir havada da kupa finali oynayacağız."