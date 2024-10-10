Trabzonspor, Finalspor\'u 70-66 Yendi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 5. haftasında Trabzonspor, evinde Finalspor'u 70-66 yendi.
Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye pota altında Skipper Brown ile etkili başlayan bordo-mavililer, ilk periyotu 18-13 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğine iyi savunma yaparak başlayan iki takım da sayı bulmakta zorlandı. İkiye birlerde etkili olan Finalspor, farkı kapayarak soyunma odasına 29-26 önde gitti.
Karşılaşmanın üçüncü çeyreği karşılıklı sayılarla geçilirken konuk ekip, pota altında Tyrece Radford ve Brendan Bacon ile farkı koruyarak maçın son çeyreğine 51-45 önde girdi.
Son çeyreğe iki kısayla başlayan bordo-mavililer, Can Öğüt ve Tykyvion Gordon'un etkili oyunuyla 6 sayı farktan gelerek maçtan 70-66 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor sezonda ikinci galibiyetini, Finalspor ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
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