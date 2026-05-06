Trabzonspor, Galatasaray'ı 79-69 Yendi

06.05.2026 03:09
Trabzonspor, sahasında Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Nurgül GÜNAYDIN/ TRABZON, -

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Duhan Köyiçi

TRABZONSPOR: Reed 17, Berk Demir 8, Yeboah 15, Tony Taylor 11, Delgado 6, Girard 3, Tinkle 10, Hamm 6, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

GALATASARAY MCT TECHNIC: Robinson 6, Can Korkmaz 4, Palmer 14, Gillespie 6, White 9, McCollum 8, Meeks 5, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Petrucelli, Muhsin Yaşar 12

1.PERİYOT: 23-19

DEVRE: 41-32

3.PERİYOT: 61-46

BASKETBOL Süper Ligi'nde Trabzonspor, sahasında ağırladığı Galatasaray MCT Technic'i 79-69 mağlup etti. Bordo-mavililer, karşılaşma boyunca üstün bir performans sergileyerek parkeden galibiyetle ayrıldı.

Mücadeleye etkili başlayan Trabzonspor, ilk periyodu 23-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte hücumda üretkenliğini sürdüren bordo-mavililer, soyunma odasına 41-32'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta farkı açmayı başaran ev sahibi ekip, final periyoduna 61-46 önde girdi. Son çeyrekte Galatasaray MCT Technic farkı kapatmaya çalışsa da Trabzonspor skor üstünlüğünü koruyarak karşılaşmadan 79-69 galip ayrıldı. Trabzonspor'da Reed 17 sayıyla hem takımının hem de maçın en skorer ismi olurken, Galatasaray MCT Technic'te Palmer 14 sayıyla öne çıktı.

ERNAK: TRABZON'U ZORLU BİR ARENA HALİNE GETİRECEĞİZ

Trabzonspor Baş antrenörü Selçuk Ernak, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Maçın başında, Türk oyuncularımızın yapacağı katkının ve benchten gelecek oyuncularımızın bize ne kadar destek olacağının öneminin altını çizmiştim. Bugün bunun harika bir örneği oldu. Türk oyuncularımız da benchten gelen yabancı oyuncularımız da çok önemli katkı verdi. Bir defans galibiyeti daha aldık" dedi. Ernak, önümüzdeki döneme ilişkin de, "Bunu ancak Trabzonspor için bir başlangıç olarak değerlendirebilirim. Biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Her geçen maç ve her gelecek sezon bunun üstüne koyarak Trabzonspor'u, karşısında oynanması çok zor bir takım haline getireceğiz ve Trabzon'u çok zorlu bir arena haline getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

