Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına bugün saat 10.00'da yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.

Trabzonspor'da bugünkü antrenmanda, milli takımlarda yer alan oyuncular ile sakatlıkları sebebiyle tedavileri devam eden Edin Visca ve Arseniy Batagov yer almadı.