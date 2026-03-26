Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen sabah antrenmanında oyuncular, salonda kuvvet çalışması yaptı.
Bordo-mavililer, akşam antrenmanının ilk bölümünde ise dinamik ısınma gerçekleştirdi.
Rondo ile devam eden idman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?