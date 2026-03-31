Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Nisan Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili oyuncular, teknik ısınma çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, 5'e 2 ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi.
Trabzonspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
