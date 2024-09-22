Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır

Trabzonspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve kadrosunu belirledi.

22.09.2024 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Gaziantef FK maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamlayarak, Gaziantep'e hareket etti.

Tedavileri süren Savic, Enis Destan ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra Orsiç, Serkan Asan, Poyraz ve kırmızı kart cezalısı Visca 22 kişilik kafilede yer almadı.

Bordo-mavililerin kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

" Uğurcan Çakır, M. Taha Tepe, Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Borna Barisic, Serdar Saatçı, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Arseniy Batagov, John Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Batista Mendy, Umut Güneş, Anthony Nwakaeme, Cihan Çanak, Enis Bardhi, Muhammed Cham, Denis Draguş, Umut Bozok ve Simon Banza." - TRABZON

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Gaziantep FK, Şenol Güneş, Trabzonspor, Gaziantep, trabzon, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:29 Yer İstanbul’un göbeği İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni Yer İstanbul'un göbeği! İşte depremlerde on binlerce canımızı yitirmenin nedeni
16:16 “Trafik kazası“ yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar Kapalıçarşı’da filmlere konu olacak hırsızlık "Trafik kazası" yalanıyla polisi atlatmaya çalıştılar! Kapalıçarşı'da filmlere konu olacak hırsızlık
15:07 İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar İsrail destekçisi ülkede utanç manzarası! Filistin bayrağı taşıyan çocuğu böyle gözaltına alındılar
12:21 Nevzat Bahtiyar’ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır’da aldı Nevzat Bahtiyar'ın itirafları bakanlığı harekete geçirdi! 3 kişilik özel ekip soluğu Diyarbakır'da aldı
15:37 Adı Fener ile anılıyordu Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti Adı Fener ile anılıyordu! Kerem Aktürkoğlu, derbi öncesi tarafını belli etti
15:33 Bu bölgeye dikkat Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir Bu bölgeye dikkat! Meteoroloji uzmanı grafik paylaşıp uyardı: Ciddi taşkınlar olabilir
15:28 Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı Doğuştan böyleymiş Fıtık için gittiği doktorda hayatının şokunu yaşadı! Doğuştan böyleymiş
15:05 Büyük saldırı her an başlayabilir Büyük saldırı her an başlayabilir
15:03 BM 79. Genel Kurulu’na katılacak First Lady’nin şıklığı çok konuşuldu BM 79. Genel Kurulu'na katılacak First Lady'nin şıklığı çok konuşuldu
14:53 Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul’u ziyaret etti Haberler.com ekibi, Park Of İstanbul'u ziyaret etti
14:48 İstanbul Havalimanı, yine Avrupa’nın zirvesinde İstanbul Havalimanı, yine Avrupa'nın zirvesinde
14:46 Galatasaray’da 2 yıldız derbide yok Galatasaray'da 2 yıldız derbide yok
14:04 Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor Yasemin Akpınar anlattı Alkol ve sigara ruh ve beden dengesini nasıl etkiliyor? Yasemin Akpınar anlattı
13:52 Hamza Dağ’dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım Hamza Dağ'dan elektrik faciası çıkışı: Başkan olsaydım vicdani sorumluluğu üstüme alırdım!
13:44 Ehliyet sahiplerine önemli uyarı Ehliyet sahiplerine önemli uyarı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 17:38:55. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement