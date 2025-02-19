Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 23 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti.
Kulübün açıklamasına göre Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki sabah antrenmanında oyuncular salonda kuvvet çalışması yaptı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetimdeki akşam idmanı ise pas ve hız artırmaya yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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