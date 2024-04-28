Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Gaziantep FK'nın 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Gaziantep FK'nın 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Gaziantep FK\'nın 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Deian Sorescu ve Draguş'un attığı gollerle Gaziantep FK, ilk yarıyı önde tamamladı.

28.04.2024 19:59
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor evinde Gaziantep FK karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Mustafa Eskihellaç'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

12. dakikada M'Bakata'nın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Deian Sorescu düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

21. dakikada aldığı uzun pasla sağ taraftan ceza sahası içine giren Dragus, ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ı geçerek ağlara gitti. 0-2

45. dakikada Pepe'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.

Hakemler: Direnç Tunusluoğlu, Alexs Taşcıoğlu, İbrahim Bozbey

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Batista Mendy, Denswill, Arif Boşluk, Berat Özdemir, Bardhi, Fountas, Visca, Pepe, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Umut Bozok, Trezeguet, Kerem Şen, Umut Güneş, Mehmet Can Aydın, Enis Destan, Orsiç

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gaziantep FK: Nita, Papy Djilobodji, Arda Kızıldağ, Ertuğrul Ersoy, Nicolas Nkoulou, Deian Sorescu, Salem M'Bakata, Jamiro Monteiro, Maxim, Mustafa Eskihellaç, Denis Dragus

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Furkan Soyalp, Badji, Gradel, Bikel Figueiredo, Mirza Cihan, Markoviç, Ogün Özçiçek, Mehmet KuzucuX

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Deian Sorescu (dk. 12), Draguş (dk. 21) (Gaziantep FK)

Sarı kart: Maxim (Gaziantep FK) - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Gaziantep FK'nın 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor-Gaziantep FK Maçında İlk Yarı Gaziantep FK'nın 2-0 Üstünlüğüyle Sonuçlandı - Son Dakika
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