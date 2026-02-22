Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi

Trabzonspor, Gaziantep FK\'yi 2-1 Yendi
22.02.2026 18:14
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Stat: Gaziantep

Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Perez, Tayyip Talha Sanuç, Arda Kızıldağ (Dk. 45 Mujakic), Rodrigues, Ogün Özçiçek (Dk. 78 Melih Kabasakal), Maxim, Kozlowksi, Gassama (Dk. 72 Dragus), Lungoyi, Bayo

Trabzonspor: Onana, Nwaiwu (Dk. 66 Ozan Tufan), Savic, Batagov, Pina (Dk. 45 Lovik), Oulai (Dk. 79 Bouchouari), Folcarelli (Dk. 83 Okay Yokuşlu), Mustafa Eskihellaç (Dk. 66 Umut Nayir), Muçi, Onuachu, Augusto

Goller: Dk. 22 Bayo (Gaziantep FK), Dk. 24 Augusto, Dk. 27 Onuachu (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Oulai (Trabzonspor), Dk. 42 Maxim (Gaziantep FK)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

62. dakikada Perez'in sağdan ceza sahasına gönderdiği topa sert vuruş yapan Lungoyi'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Onana uzaklaştırdı.

70.? ?dakikada Maxim'in sağdan kullandığı kornerde iyi yükselen Bayo'nun vuruşunda top auta çıktı.

80.? ?dakikada Perez'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bayo'nun sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Onana kornere gönderdi.

87.? ?dakikada Ozan Tufan'ın savunmadan uzun gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Muçi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90.? ?dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla buluşan Onuachu, topu ceza sahasında müsait durumda bulunan Muçi'ye gönderdi. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen gole izin vermedi.

Karşılaşma, bordo-mavili ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-1 Yendi - Son Dakika

