Trabzonspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Bellona Kayserispor maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas, dar alanda oyun ve taktik ağırlıklı çalıştı.

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.