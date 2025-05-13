Trabzonspor Gaziantep\'te

GALATASARAY ile Trabzonspor arasında yarın Gaziantep'te oynanacak 63'üncü Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesinde Trabzonspor kafilesi, Gaziantep'e geldi.

Özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na iniş yapan Trabzonspor kafilesi konaklayacağı otele ulaştı. Taraftarlar, Trabzonspor kafilesinin otele giriş yaptığı anda tezahüratlarda bulundu. Oyuncular ve teknik heyet yarın oynanacak büyük maç öncesinde dinlenmek üzere otele geçti.