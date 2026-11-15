Trabzonspor, Gazprom Arena'da oynanan hazırlık maçında Zenit'e 3-0 mağlup oldu

Trabzonspor, lige verilen milli arada Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile deplasmanda oynadığı hazırlık müsabakasını 3-0 kaybetti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada Rusya'nın köklü kulüplerinden Zenit ile özel maçta karşı karşıya geldi. Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi ekip Felipe Augusto, Aleksandr Sobolev ve Ahmet Cemil Güren kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor sahaya, Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Gören, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir 11'i ile çıktı. Zenit ise Adamov, Karavaev, Nino, Diveev, Volkov, Musaev, Wendel, Pedro, Jhon Jhon, Luiz Henrique, Felipe Augusto 11'i ile mücadele etti.

Trabzonspor, yarın deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile oynayacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı.