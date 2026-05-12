Trabzonspor, Gençlerbirliği ile Yarı Finalde
12.05.2026 17:00
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Gençlerbirliği ile oynayacak. Üç eksik var.

ZİRAAT Türkiye Kupası yarı final maçında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra havayoluyla Ankara'ya gitti.

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında yarın Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya geleceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.30'da özel bir uçakla Ankara'ya gitti.

KADRODA 3 EKSİK

Trabzonspor'un 22 kişiden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ? Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Salih Malkoçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Ernest Muçi, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayır, Paul Onuachu

Bordo-mavililerin Gençlerbirliği maç kafilesinde tedavileri devam eden Edin Visca, Arseniy Batagov ile Okay Yokuşlu yer almadı.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
