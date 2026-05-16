Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni Ağırlıyor

16.05.2026 10:52
Trabzonspor, Gençlerbirliği ile 34. haftada karşılaşıyor. Küme düşme mücadelesi sürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım arasında ligde oynanan 73 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Başkent temsilcisi kümede kalma mücadelesi verirken, bordo-mavililer ise maçtan galibiyetle ayrılarak sezonu moralli kapatmayı hedefliyor.

Ligde 74. randevu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar Süper Lig'de oynanan 73 maçta Trabzonspor 41 galibiyet elde ederken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 13 galibiyet aldı. 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 140 golüne, Gençlerbirliği 71 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki karşılaşmalar

Bordo-mavililer, kırmızı-siyahlılara karşı sahasında oynadığı 36 lig maçında 25 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor evinde 84 gol atarken, kalesinde ise 30 gol gördü.

Gençlerbirliği'nin 13 sezondur Trabzon'da galibiyeti yok

Gençlerbirliği'ne en son 2011-2012 sezonunda evinde 2-1 mağlup olan Karadeniz ekibi, söz konusu dönemden sonra başkent temsilcisine evinde yenilmedi. Ankara ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği sezonlarda ise Trabzonspor 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İki takım arasında unutulmayan maç

İki takım arasında 27 Mayıs 1973 tarihinde unutulmaz bir maç hikayesi yaşandı. TFF 2. Lig'de Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde son haftadaki rakibi Gençlerbirliği karşısında alacağı 4-0'lık galibiyet 1. Lig'e taşıyacaktı. Ancak Ankara temsilcisinin maça çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu kırmızı-siyahlı takımı 3-0 hükmen mağlup saydı ve Orduspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor 1. Lig'e çıkan takım olmuştu.

Söz konusu dönemde 39 puan ve 16 gol averajı elde eden sarı-kırmızılı ekip bir üst lige çıkarken bordo-mavili takım ise 39 puanla 15 averajda kalmasıyla birlikte 1 yıl gecikmeyle 1. Lig'e şimdiki adıyla Süper Lig'de boy gösterdi.

2020-2021 sezonunda yaşandı

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda 21 takımın mücadele ettiği dönemde, ligin son haftasında Trabzonspor ile Gençlerbirliği rakip olurken, bordo-mavililerin 2-1'lik galibiyeti sonrası Başkent ekibi küme düştü. Söz konusu sezonun ardından bu sezon tekrar Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği yine benzer bir maçta kümede kalma savaşı verecek. - TRABZON

Kaynak: İHA

