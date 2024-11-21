Trabzonspor Genel Kurulu Ertelendi - Son Dakika
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Trabzonspor Genel Kurulu Ertelendi

Trabzonspor Genel Kurulu, gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak.

21.11.2024 12:09
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Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nun çoğunluk aranan ilk toplantısı bugün saat 10.00'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılırken, oy kullanma hakkı bulunan 9 bin 905 üyenin gerekli çoğunluğu sağlanamaması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde saat 09.00'da Hayri Gür Spor Salonu olarak ilan edildi.

Trabzonspor'da gerçekleştirilecek olağan genel kurulda, mevcut başkan Ertuğrul Doğan seçimlere tek aday olarak girecek. Dün itibarıyla sonlanan başvurularda, Doğan dışında herhangi bir isim başvuruda bulunmadı.

Öte yandan organ ve kurullar için Divan Başkanlık Kurulu'na, Denetim Kurulu Başkanlığı için İsmet Keskin; Disiplin Kurulu Başkanlığı için Haluk Raci Gençosmanoğlu; Sicil Kurulu Başkanlığı için ise Serdar İsaoğlu, İsmail İnan, Kahraman Altuntaş, Seykan Gülen ve Hasan Basri Halisçelik adaylık başvurusunda bulundu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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