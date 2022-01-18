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Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

18.01.2022 18:15
Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın konuk edeceği GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, son çalışmalarını yaptı.

Trabzonspor ile Giresunspor arasında yarın Medical Park Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Abdullah Avcı, Giresunspor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
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