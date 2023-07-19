Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü transfer etti - Son Dakika
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Trabzonspor, Göktan Gürpüz'ü transfer etti

19.07.2023 23:19

Trabzonspor, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürürken Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu için bonservis bedeli ödenmeyeceği ancak sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği belirtildi. Oyuncuyla 3+2 yıllık sözleşme imzalandığı ve ödeme detayları açıklandı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Borussia Dortmund forması giyen Göktan Gürpüz'ü renklerine bağladı.

BONSERVİS BEDELİ YOK

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, oyuncu için Borussia Dortmund'a bonservis bedeli ödenmeyeceği ancak sonraki satıştan yüzde 25 pay verileceği açıklandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Oyuncuya ise 3+2 yıllık sözleşme imzalanan oyuncuya ilk sezon için 7 milyon TL, ikinci sezon için 8.8 milyon TL, üçüncü sezon için 11 milyon TL ödeceği açıklandı. 2 yıllık opsiyonun kullanılması halinde ise oyuncuya ilk yıl 14 milyon TL, ikinci yıl ise 17 milyon TL ödeneceği açıklandı.

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