Trabzonspor, Hajduk Split'e mağlup oldu! Yeni transfer Joaquin Fernandez maça devam edemedi - Son Dakika
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Trabzonspor, Hajduk Split'e mağlup oldu! Yeni transfer Joaquin Fernandez maça devam edemedi

Trabzonspor, Hajduk Split'e mağlup oldu! Yeni transfer Joaquin Fernandez maça devam edemedi

08.07.2023 14:52

2023-2024 sezonu öncesi Slovenya'da hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajdut Split'e 2-0 yenildi. Ivan Dolcek ve Hüseyin Türkmen'in kendi kalesine attığı gollerle galip gelen Hajduk Split karşısında Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez sakatlandı.

2023-2024 sezonu öncesi çalışmalarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Hajdut Split ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

FIRTINA KÖTÜ BAŞLADI

Hajduk Split'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Ivan Dolcek ve 33. dakikada Hüseyin Türkmen (kendi kalesine) attı. Bordo-mavili ekibin yeni transferi Joaquin Fernandez, Dolcek'in attığı goldeki pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

SIRADAKİ MAÇ 15 TEMMUZ'DA

Trabzonspor, ikinci hazırlık maçını 15 Temmuz Cumartesi günü Macaristan ekibi MOL Fehervar ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'dan tatsız başlangıç! Hajduk Split'e mağlup olan Fırtına'da yeni transfer oyuna devam edemedi
Trabzonspor'dan tatsız başlangıç! Hajduk Split'e mağlup olan Fırtına'da yeni transfer oyuna devam edemedi
Trabzonspor'dan tatsız başlangıç! Hajduk Split'e mağlup olan Fırtına'da yeni transfer oyuna devam edemedi
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Hajduk Split, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor, Hajduk Split'e mağlup oldu! Yeni transfer Joaquin Fernandez maça devam edemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Hajduk Split'e mağlup oldu! Yeni transfer Joaquin Fernandez maça devam edemedi - Son Dakika
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