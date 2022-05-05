Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı - Son Dakika
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Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı

05.05.2022 19:17

Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında A. Hatayspor ile deplasmanda yapacağı maç için Hatay'a geldi.

Özel uçakla kente gelen bordo-mavili kafileyi çok sayıda taraftar karşıladı. Havalimanında bekleyen bir grup Trabzonspor taraftarları takımlarını beklerken, müzik eşliğinde horon oynadı. Otobüse binen takımları için tezahüratta bulunan taraftarlar, teknik heyet ve futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Bazı taraftarlar, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile fotoğraf çekildi.

Trabzonspor kafilesi, kendilerini bekleyen otobüsle havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele hareket etti.

Yarın saat 20.00'de Hatay Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. - HATAY

Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı
Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor, Hatay'da coşku ile karşılandı - Son Dakika


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