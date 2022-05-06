Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı - Son Dakika
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Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı

06.05.2022 20:17

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, Hatayspor'la karşı karşıya geliyor. Şampiyon unvanıyla Hatay'a giden bordo-mavililer, maça çıkarken rakip takım futbolcuları tarafından alkışlandı. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Geçen hafta Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, bu hafta Hatay deplasmanında alkışlarla karşılandı.

HATAYSPOR TRİBÜNLERİNDEN TRABZONSPOR'A DESTEK

Soyunma odası tünelinin çıkışının sağına ve soluna dizilen Hataysporlu futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un futbolcularını sahaya çıkarken alkışladı. Tribünlerde bu alkışlara destek verirken, o anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.

Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu
Şampiyon Trabzonspor, Hatay'ı salladı! Futbolcular sahaya çıkarken kıyamet koptu
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Son Dakika Spor Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı - Son Dakika
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