Geçen hafta Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak Süper Lig'de şampiyonluğu ilan eden Trabzonspor, bu hafta Hatay deplasmanında alkışlarla karşılandı.
Soyunma odası tünelinin çıkışının sağına ve soluna dizilen Hataysporlu futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un futbolcularını sahaya çıkarken alkışladı. Tribünlerde bu alkışlara destek verirken, o anlar sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Son Dakika › Spor › Trabzonspor, Hatay'da coşkuyla karşılandı! Futbolcular sahaya çıkarken rakip takım tarafından alkışlandı - Son Dakika