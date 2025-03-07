Trabzonspor - Hatayspor Maçı Öncesi Hazırlıklar - Son Dakika
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Trabzonspor - Hatayspor Maçı Öncesi Hazırlıklar

Trabzonspor, Hatayspor ile 10. kez karşılaşacak. Sakatlıklar endişelendiriyor.

07.03.2025 10:36
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Hataysapor 10 'uncu kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor, 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da sahasında Hatayspor'u konuk edecek. İki takım Trendyol Süper Lig'de ilk olarak 22 Aralık 2020'de Hatay'da karşılaştı. Konuk ekip Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyeyetle ayrıldığı müsabakayla birlikte 9. kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Karadeniz ekibi 4 galibiyet elde ederken Hatayspor ise 2 galibiyet elde etti. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililer attığı 12 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü.

Trabzon'da Trabzonspor üstün

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakibine evinde hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabaka ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Sakatlıklar teknik heyeti düşündürüyor

Trabzonspor'da, Hatayspor maçı öncesinde sakatlık sorunları teknik heyeti endişelendiriyor. Sakatlıkları devam eden Nwakaeme ve Cihan Çanak, karşılaşmada forma giyemeyecek. Ayrıca, yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Pedro Malheiro ile kart cezalısı Mustafa Eskihellaç da maç kadrosunda yer almayacak.

Son oynanan Konyaspor maçında darbe alan Savic, Banza ve Zubkov'un durumu ise maç günü netleşecek. Yeni transfer Folcarelli'nin tedavisi sürerken, Enis Destan ve Draguş'un ise kadroda olması bekleniyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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