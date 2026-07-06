Trabzonspor Hazırlık Kampına Başladı - Son Dakika
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Trabzonspor Hazırlık Kampına Başladı

Trabzonspor Hazırlık Kampına Başladı
06.07.2026 19:55
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Trabzonspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde başladı.

Trabzonspor, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı çalışmalarına başladı.

Bordo-mavili ekip, teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde başlayan antrenmanda, Trabzonspor'un kadrosuna dahil ettiği Ruslan Malinovskyi, Noah Saviolo, Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu ve Melih Kabasakal da yer aldı.

Karadeniz ekibi birinci etap kamp çalışmalarını 21 Temmuz'a kadar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam edecek.

Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz, Fatih Tekke, Trabzonspor, Karadeniz, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Hazırlık Kampına Başladı - Son Dakika

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