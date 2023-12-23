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Trabzonspor ile Başakşehir berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Pelkas ve Mendy'nin attığı gollerle eşitlik bozulmadı.

Trabzonspor ile Başakşehir berabere kaldı
23.12.2023 - 19:57,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Figueiredo'nun ceza sahasına ortasında Pelkas, kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

31. dakikada Larsen'in sağ taraftan ortasına ceza sahası içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü. Dönün topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

34. dakikada Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Mendy şutu direğin içine çarparak filelerle buluştu. 1-1

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre İyisoy, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Mendy, Denswill, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Visca, Trezeguet, Onuachu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Baniya, Hüseyin Türkmen, Bardhi, Fountas, Kourmpelis, Umut Güneş, Pepe, Mehmet Can Aydın, Enis Destan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berkay Özcan, Mehdi Abaid, Serdar Gürler Pelkas, Figueiredo, Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Onur Ergun, Aleksiç, Keny, Mahmut Tekdemir, Emirhan İlkan, Edgar le, Ömer Ali Şahiner, Cemali Sertel, Eden Kartsev

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Pelkas (dk. 11) (Başakşehir), Mendy (dk. 34) (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İHA
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