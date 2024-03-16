Trabzonspor ile Fenerbahçe Süper Lig\'de 135. kez karşı karşıya

Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın Süper Lig'de yapacakları maçla 135. kez karşı karşıya gelecek.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde ise bugüne dek 101 kez karşılaştı.
Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 50 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 7 farklı üstünlüğü bulunuyor.
Rekabette 101 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 134 maçtan 51'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken, Trabzonspor 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 170 gol atarken, Trabzonspor 152 gol sevinci yaşadı.
Ligde oynanan 101 maçta Fenerbahçe önde
İki takım lig tarihinde 101 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine karşı 40-27 üstünlüğü bulunuyor. İki takım ligdeki 34 maçta ise puanları paylaştı.
Lig maçlarında Fenerbahçe'nin 134 golüne Trabzonspor 106 golle karşılık verdi.
Trabzonspor iç sahada galibiyet sayısında üstün
İki takım arasında Trabzon'da yapılan maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor.
Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 56 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 18 galibiyet alırken, taraflar 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı.
Bu müsabakalarda Trabzonspor 67, Fenerbahçe 59 gol attı.
Ligde ise Trabzon'daki 50 maçtan 20'sini bordo-mavili takım kazandı, sarı-lacivertliler 18 galibiyet elde etti, 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında her iki takım da 57 gol kaydetti.
En farklı galibiyetler
Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-2016'da da Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi.
Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.
En gollü maçlar
İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu.
Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti.
Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.
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