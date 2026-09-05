Trabzonspor ile Gençlerbirliği yarın Süper Lig\'de 75. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor yarın sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 74 maçta bordo-mavililerin üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, yarın saat 20.00'de Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Hüseyin Aylak yapacak.

Bu sezon iyi bir çıkışa imza atan Başkent temsilcisi, ligde henüz aradığını bulamayan bordo-mavililerle ile mücadele edecek.

75. randevu

Trabzonspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 75. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 74 maçta bordo-mavililer 41, kırmızı-siyahlılar ise 14 galibiyet elde etti. 19 maç da beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin 140 golüne, Başkent temsilcisi 74 golle yanıt verdi.

Trabzon'daki karşılaşmalar

Trabzonspor, Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 37 lig maçında 25 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer evinde 84 gol atarken, kalesinde ise 33 gol gördü.

İki takım arasında geçtiğimiz sezonun son haftasında oynanan karşılaşmayı Gençlerbirliği deplasmanda 3-0 kazanmıştı. Ankara'da oynanan maçtan da Gençlerbirliği 4-3'lük skorla galip ayrıldı.

İki takım arasında unutulmayan maç

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında 27 Mayıs 1973 tarihinde unutulmaz bir maç yaşandı. TFF 2. Lig'de Kayserispor ile şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, evinde son haftadaki rakibi Gençlerbirliği karşısında alacağı 4-0'lık galibiyetle 1. Lig'e yükselecekti. Ancak Ankara temsilcisinin maça çıkmaması üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kırmızı-siyahlı takımı 3-0 hükmen mağlup saydı ve Orduspor'u 1-0 mağlup eden Kayserispor, 1. Lig'e çıkan takım oldu. Bordo-mavili takım ise 1 yıl gecikmeyle 1. Lig'e şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldi.