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Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir arasındaki maç 1-1 berabere sonuçlandı. Maçta Pelkas ve Mendy'nin attığı gollerle eşitlik bozulmadı.

Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı
23.12.2023 - 21:03,
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Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir ???????1-1 berabere kaldı.

49. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında, ceza yayı üzerinde Visca'nın etkili şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

62. dakikada Visca'nın sağdan pasında, ceza alanı içinde Trezeguet'in sert şutunda, kaleci Volkan Babacan, sağ tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

63. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, arka direkte uygun durumdaki Abdülkadir Ömür'ün şutunda yere de çarpan top kaleci Volkan Babacan'ı geçerek yandan auta çıktı.

65. dakikada Serdar Gürler'in soldan ortasında, arka direkteki Figueiredo'nun uçarak kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

88. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe atışında, son olarak Enis Destan'ın altı pas içinde dokunduğu topta tehlikeyi kaleci Volkan Babacan önledi.

90+2. dakikada Bakasetas'ın şutunda, savunmadan dönen topu ceza alanı içinde Bardhi, kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Trabzonspor ile RAMS Başakşehir 1-1 berabere kaldı - Son Dakika


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