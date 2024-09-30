Trabzonspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor İlk Galibiyetini Aldı

Trabzonspor İlk Galibiyetini Aldı

Trabzonspor, Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini elde etti.

30.09.2024 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SÜPER Lig'in 7'nci haftasında sahasında Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmasında sahasında Konyaspor'u ağırlayan Trabzonspor, 3-2 galip gelerek hem 3 puanın sahibi olurken bu sezon ilk galibiyetini de elde etti. Şenol Güneş'le de ilk galibiyetini kazanan bordo-mavili takım puan tablosunda 1 galibiyet ve 5 beraberlikle 8 puanla 10'uncu sıraya yerleşti. Şenol Güneş, bu galibiyetiyle Süper Lig'de Trabzonspor'un başında 4341 gün sonra ilk iç saha galibiyetini Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek almış oldu. Bordo-mavili takım Süper Lig'de Eylül 2013'ten bu yana Konyaspor karşısında ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

BANZA'NIN PERFORMANSI

Trabzonspor'un yeni sezon transferlerinden golcü oyuncu Simon Banza ise hem attığı gollerle hem de ortaya koyduğu performansla büyük beğeni topladı. Golcü oyuncu Konyaspor'a attığı iki golle Trabzonspor'a üç puan kazandırırken, maçta en fazla şut çeken (5), hava topu kazanan (6/12), isabetli pas (6) veren isim oldu. Banza ayrıca Nisan 2024'ten bu yana ilk golünü Konyaspor'a karşı kaydetti.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel basın da bordo-mavili takımın ilk galibiyetini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basını manşetleri şu şekilde:

Karadeniz: Oh be galibiyet varmış

Taka: İşte yeni kral Banza

Günebakış: Yeniden doğmak var ya!

Kuzey Ekspres: ve Güneş'i gördük

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Trabzonspor, Trabzonspor, Konyaspor, Trabzon, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:21:05. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor İlk Galibiyetini Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement