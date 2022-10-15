Trabzonspor İstanbul'a gitti - Son Dakika
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Trabzonspor İstanbul'a gitti

15.10.2022 16:37

- Trabzonspor İstanbul'a gitti Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

- Trabzonspor İstanbul'a gitti

TRABZON - Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor İstanbul'a gitti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile saat 16.00 sıralarında İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz, Edin Visca, Serkan Asan ve Peres'in yanı sıra Djaniny de maç kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için İstanbul deplasmanına Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hakan Aydın, Jens Stryger Larsen, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Hüseyin Türkmen, Marc Bartra, Eren Elmalı, Emmanouil Siopis, Doğucan Haspolat, Marek Hamsik, Gbamin, Enis Bardhi, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Montassir Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Trezeguet, Umut Bozok, Maxi Gomez ve Naci Ünüvar isimleri ile gitti.

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Kaynak: İHA

Trabzonspor, Beşiktaş, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor İstanbul'a gitti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor İstanbul'a gitti - Son Dakika
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