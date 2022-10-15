- Trabzonspor İstanbul'a gitti

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile saat 16.00 sıralarında İstanbul'a gitti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer aldı. Tedavileri devam eden Dorukhan Toköz , Edin Visca , Serkan Asan ve Peres'in yanı sıra Djaniny de maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: İHA

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