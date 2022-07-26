Trabzonspor kafilesi yurda döndü - Son Dakika
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Trabzonspor kafilesi yurda döndü

26.07.2022 23:24
Trabzonspor kafilesi yurda döndü

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak yurda döndü.

Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Trabzonspor, yurt dışı kampını tamamlayarak yurda döndü.

Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya'da gerçekleştirdiği 2 etaplı yurt dışı kampını tamamladı. Avusturya'dan saat 18.00'de özel uçakla hareket eden bordo mavililer, saat 21.30'da Trabzon Havalimanına ulaştı. Bordo mavili futbolcuları havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, yurda dönen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

TREZEGUET: İYİ BİR SEZON OLACAKTrabzon'a ilk kez gelen yeni transferlerden Mahmoud Trezeguet havalimanı çıkışında taraftarlardan ilgi gördü. DHA'ya konuşan Trezeguet, "Çok heyecanlıyım ve inşallah bizim için iyi bir sezon olacak" dedi. LARSEN: HEYECANLIYIMBordo mavili takımın yeni transferlerinden Larsen de "İyi hissediyorum. Çok heyecanlıyım ve burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Trabzonspor, 30 Temmuz Cumartesi günü Süper Kupa finalinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Avusturya, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor kafilesi yurda döndü - Son Dakika

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