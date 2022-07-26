Trabzonspor, Slovenya ve Avusturya 'da gerçekleştirdiği 2 etaplı yurt dışı kampını tamamladı. Avusturya'dan saat 18.00'de özel uçakla hareket eden bordo mavililer, saat 21.30'da Trabzon Havalimanına ulaştı. Bordo mavili futbolcuları havalimanı çıkışında bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, yurda dönen futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA

Trabzonspor, Avusturya, Slovenya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Trabzonspor kafilesi yurda döndü - Son Dakika

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